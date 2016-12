Kwart van Nederlandse 75-plussers heeft smartphone

Bijna een kwart van alle 75-plussers in Nederland heeft een smartphone. Dat zijn er veel meer dan 3 jaar geleden, toen nog slechts 10% van die leeftijdsgroep een smartphone had.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal gaat het om 24% van alle 75-plussers. De laatste keer dat een dergelijke telling werd gedaan was in 2013. Toen had slechts 10% van de ouderen een slimme telefoon. Volgens het CBS komt dat door het aantal jonge 75-plussers.





Gebruik

Aansluitingen

Het CBS bekeek ook waar ouderen hun telefoon het meest voor gebruiken. Opvallend is dat echt surfen op internet veel minder vaak wordt gedaan op een smartphone, maar juist om een laptop of een desktop. Waarschijnlijk komt dat door de te kleine schermen van de toestellen. In de meeste gevallen worden smartphones en tablets gebruikt voor het ontvangen van email, en het zoeken naar online aankopen.Er is ook gekeken naar het internetgebruik onder 75-plussers. Die hebben nu vaker thuis een verbinding dan de laatste keer dat dat gemeten werd, in 2012. Toen had 40% van de ouderen een eigen internetaansluiting, inmiddels zijn dat er 60%. Daar zit wel de kanttekening bij dat slechts de helft van de mensen er ook daadwerkelijk gebruik van maakt. Over heel Nederland gezien heeft overigens 94% van de inwoners een internetaansluiting.