Kwestbaarheid aangepakt in Fortnite-app voor Android

2018-08-27T10:43:00

2018-08-27T10:40:51

Het populaire Fortnite is sinds kort ook op Android-telefoons te installeren. De oorspronkelijke versie van die app blijkt nu een kwetsbaarheid te bevatten. Het probleem is inmiddels opgelost. Ontwikkelaar Epic Games werkte daarvoor nauw samen met Google.

Wanneer apps in de Play Store worden verkocht, gaat een deel van de opbrengst naar Google. Epic Games koos er dan ook voor om Fortnite als .apk-bestand aan te bieden via zijn eigen site. De eerste versie van dit installatiebestand bezat een lek dat door kwaadwillenden uitgebuit kon worden.

Via een man-in-the-middle aanval kon de Fortnite-app daardoor andere malafide apps op geïnfecteerde smartphones installeren. Of hier ook daadwerkelijk misbruik van is gemaakt, is niet bekend. Binnen twee dagen werd er een nieuwe versie van de app aangeboden (versie 2.10), waarin het lek aangepakt is.

Fortnite voor Android installeren

Fortnite is voorlopig alleen te installeren op Samsung Galaxy-telefoons. Lees bij onze collega's van Computer!Totaal hoe je dit doet.