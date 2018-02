Laad al je Apple-apparaten op met de Node

2018-02-07T15:30:00

2018-02-07T15:33:57

De hoeveelheid lightning-snoeren die thuis rondslingeren is te groot. Een snoer voor de iPhone, AirPods, iPad en natuurlijk de rest van het huishouden die ook meerdere Apple-producten heeft. Het vervelende is: één snoer is altijd te vinden en de rest is nergens te bekennen…

De mensen bij I Love Handles vonden dit ook een groot probleem. Zij komen met de oplossing: Node. Node is een dock waar je twee Apple-apparaten aan kan leggen die gelijkmatig kunnen laden. Heb je toevallig ook een Apple Pencil? Ook voor de Pencil heeft de Node een aparte ingang waardoor je in principe drie apparaten op hetzelfde moment kan opladen. Geen gezeur meer met dat vervelende makkelijk te verliezen adaptertje voor de Pencil.

Sterk genoeg

De vraag is wel of de gadget een iPad, iPhone en Pencil op een goede veilige manier van stroom kan voorzien. Maar met het vooruitzicht om aan het eind van de dag je iPhone en AirPods in te pluggen. Het moment dat je vroeg je bed uitspringt de volgende dag, kan je in ieder geval alles in een keer meepakken. Nooit geen gezeur meer met lege accu’s in de trein.

De Node wordt vanaf 1 maart verstuurd (ook naar Nederland) en zal zo’n €20,- kosten.