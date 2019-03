Lam-cam op Texel: Lammetjes via GPS te volgen

2019-03-11T10:13:00

2019-03-11T10:03:53

Je zou het niet zeggen als je nu naar buiten kijkt, maar de lente breekt alweer bijna aan. En dat betekent dat er weer een hoop jonge dieren worden geboren. Zo ook lammetjes. Heel veel lammetjes. Bijvoorbeeld op Texel, waar je ze online volgt via de Lammetjesradar.

Texel kent straks meer lammetjes dan inwoners. Er wonen krap 14.000 mensen op het schiereiland, en daar komen tussen nu en half april maar liefst 22.000 lammeren bij. Zo'n 8.000 daarvan worden op boerderijen geboren. Touristen die ze graag van dichtbij willen bekijken, weten dankzij Lammetjesradar precies waar ze zijn moeten.

Daarbuiten loopt een schaap

Twaalf ooien zijn van een GPS-chip voorzien. Want waar een moeder is, daar zijn ook de jongen. Locaties worden iedere twee minuten automatisch ververst. Vervolgens is daarheen te navigeren via Google Maps. Mocht het weer nou niet meezitten, kijk dan gewoon online mee. Deze webcam is gericht op een van de schapenstallen. Tevens vind je koddige foto's op deze Insta-lam pagina.