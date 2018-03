Langere bedenktijd voor terugtrekken WhatsApp-berichten

2018-03-12T10:16:00

Sinds vorig jaar zijn verzonden WhatsApp-berichten terug te trekken, zodat de ontvanger ze niet meer kan lezen. Eerder zat daar een limiet op van 7 minuten, maar vanaf een aankomende WhatsApp-versie krijg je een veel langere bedenktijd.

Dat merkte de site WABetaInfo op in een nieuwe testversie van de populaire chatapp. Je hebt straks iets meer dan een uur de tijd om je verzonden WhatsApp-berichten weer te verwijderen. Om precies te zijn 1 uur, 8 minuten en 16 seconden.

Foutje

Het terugtrekken van berichten is ideaal voor de momenten waarop je per ongeluk iets naar de verkeerde persoon stuurt of iets schrijft waar je naderhand spijt van krijgt. De ander ziet dan wel dat er een bericht is verstuurd, maar niet wat er in stond.