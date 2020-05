Laptop nooit meer kwijt door Intel-cpu's met Tile-integratie

2020-05-11T10:13:00

2020-05-11T12:51:42

Dankzij bluetooth-trackers hoef je tegenwoordig nooit meer lang je spullen kwijt te zijn. Is je smartphone erbij in de buurt, dan kun je de locatie ervan achterhalen. Dat geldt straks ook voor laptops met een Intel-processor. De cpu's krijgen namelijk Tile-integratie.

Tile is een van de bekendste merken op het gebied van bluetooth-trackers. Vaak nemen die de vorm aan van een sleutelhanger, maar steeds vaker zien we de technologie ook in apparaten zelf opduiken. Bijvoorbeeld in koptelefoons en oordopjes. Daarnaast onthulde HP eerder dit jaar de Elite Dragonfly G2-laptop. Ook die kent Tile-integratie zonder dat er een los apparaatje aan te pas komt.

Miljarden apparaten

Door de handen met Intel ineen te slaan, kan Tile gemakkelijker uitbreiden naar laptops van andere merken. En naar vaste pc's, hoewel de kans dat je die kwijtraakt (los van diefstal) kleiner is. Intel-cpu's vind je voornamelijk terug in computers en notebooks die op Windows draaien. De samenwerking met Intel duurt minstens vijf jaar. Men hoopt in die tijd 30 miljard apparaten van Tile-integratie te voorzien.