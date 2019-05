Laptop vol beruchte malware geveild voor megabedrag

2019-05-29T09:49:00

2019-05-29T09:42:05

Een tweedehands Samsung-laptop uit 2008 is voor meer dan een miljoen dollar van eigenaar gewisseld in een online veilig. Het is dan ook niet zomaar een notebook, maar eentje die besmet is met zes van de meest beruchte virussen van de afgelopen jaren.

De notebook werd aangeboden als kunstwerk met de naam The Persistence of Chaos. Volgens kunstenaar Guo O Dong is het belangrijk om te onthouden hoeveel schade de malware die op het apparaat aanwezig is, heeft veroorzaakt. De laptop draait op Windows XP, dat tegenwoordig relatief eenvoudig te infecteren is. Het hoogste bod betrof uiteindelijk circa 1,3 miljoen dollar.

Ken je deze nog?

Het oudste virus dat van de partij is, is het ILOVEYOU-virus. Dat verspreidde zich rond de eeuwwisseling razendsnel via e-mails, door toegang te krijgen tot adresboeken van slachtoffers. Een van de meest recente virussen is de Wannacry-ransomware, de financiële schade daarvan loopt wereldwijd in de miljarden. De overige vier zijn MyDoom, SoBig, DarkTequila en BlackEnergy.