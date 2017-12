Laptop wordt smartphone: Always Connected PC onthuld

2017-12-06T10:27:00

2017-12-06T11:33:21

Laptops draaien vaak op processoren van Intel en smartphones op die van Qualcomm, maar met de komst van de Always Connected PC komt daar verandering in. De grens tussen laptop en smartphone vervaagt verder.

Microsoft kondigt vandaag de eerste laptops aan die draaien op de Snapdragon 835-processor van Qualcomm. Die zien we normaliter alleen terug in smartphones. De Amerikaanse Samsung Galaxy S8 en de OnePlus 5 draaien daar bijvoorbeeld op.

Dankzij die mobiele processor gaan laptops zich meer als smartphone gedragen. Zo springt het scherm gelijk aan zodra je de computer openklapt, je hoeft niet eerst te wachten tot de boel weer helemaal is opgestart.

Lees ook: Het verschil tussen Intel en ARM-processoren

2-in-1 met 4G

De Snapdragon-processor voorziet de notebooks ook standaard van 4G, vandaar de Always Connected-naam. Doordat de cpu tevens erg energiezuinig is, hebben laptops die ermee uitgerust zijn een bijzonder hoge accuduur. Een model van Asus tikt de 22 uur aan.

Qualcomm voorziet dat zijn mobiele processoren vooral gaan opduiken in 2-in-1-modellen. De nieuw onthulde HP Envy X2 en NoVaGo van Asus zijn beide hybride tablets met Snapdragon 835 aan boord. Wanneer ze in Nederland te koop zijn, is nog niet bekend.

'Gewoon' Windows 10

Je zou verwachten dat de apparaten op een speciale versie van Windows 10 draaien, maar dat is niet het geval. Microsoft heeft het besturingssysteem compatibel gemaakt met de chip van Qualcomm, en Windows-programma's zouden er dan ook gewoon op moeten draaien. In sommige gevallen is er alleen wel sprake van emulatie, waardoor het kan voorkomen dat bepaalde software toch niet goed werkt. Hoe dat uitpakt, moet de toekomst uitwijzen.