LeakedSource offline gehaald door politie

2017-01-27T15:51:00

2017-01-27T15:47:26

De website LeakedSource is vermoedelijk offline gehaald door autoriteiten. De site verzamelde gestolen gegevens uit datalekken en maakte ze openbaar.

Voor veel mensen was LeakedSource best een handige site. Op het moment dat er een lek plaatsvond waarbij e-mailadressen en wachtwoorden werden gestolen, kon je op LeakedSource achterhalen of ook jouw adres in handen van criminelen terecht was gekomen. In dat geval zou je bijvoorbeeld je wachtwoord voor die dienst kunnen veranderen.

Keerzijde

Maar er zat ook een flinke keerzijde aan het verhaal. Tegen betaling kon iedereen toegang krijgen tot de databases, zodat het ook een schat aan informatie voor kwaadwillenden bleek te zijn. Te meer omdat LeakedSource versleutelde wachtwoorden zelf kraakte, en de veiligheidsrisico's daardoor nog groter werden.

Autoriteiten zouden bij de persoon achter de site zijn binnengevallen, waarna ze al zijn (of haar) apparatuur in beslag hebben genomen. Wat er precies is gebeurd, is op het moment van schrijven nog niet duidelijk. Wel lijkt het er op dat de site niet terugkeert.

Alternatief

Een soortgelijke site bestaat er in de vorm van Have I Been Pwned. Daar zijn geen gegevens te koop, wel kun je er checken of je inloggegevens online rondslingeren.