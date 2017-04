Leap Ware is eerste smartwatch van Acer

Acer brengt later dit jaar zijn eerste smartwatch uit, de Leap Ware. Het bedrijf koos niet voor Android Wear, maar ontwikkelde een eigen besturingssysteem.

De Leap Ware kan gekoppeld worden aan Android en iOS-apparaten, door middel van de Liquid Life-app. Meldingen komen vervolgens binnen op het horloge, en daarnaast is de wearable ook te gebruiken voor fitnessdoeleinden. De batterij gaat drie tot vijf dagen op een oplaadbeurt mee. In 2015 bracht Acer overigens ook al een fitnesstracker uit in deze serie, de Liquid Leap.

Zaklamp

Uniek aan de Leap Ware is een ingebouwd led-lampje, waardoor je het horloge als zaklampje kunt gebruiken. Daarnaast is het horloge waterdicht en kan het UV-straling meten, wat het bij uitstek een geschikte smartwatch voor in de zomermaanden maakt. De prijs is vastgesteld op 139 euro. De gadget lanceert in het derde kwartaal van 2017.