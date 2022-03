Ledverlichting aan je bureaustoel met Razer Head Cushion Chroma

2022-03-08T10:00:00

2022-03-07T16:13:38

Wie van gekleurde ledverlichting in zijn apparatuur houdt, is bij Razer geregeld aan het juiste adres. Zelfs een hoofdkussen voor aan je bureaustoel is er niet meer veilig voor.

Het Razer Head Cushion Chroma kleurt mee met andere led-gadgets van het gamingmerk, zoals toetsenborden, muizen, muismatten, hoofdtelefoons en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat overigens werkt dankzij de ingebouwde usb-poort, aan te sluiten op pc of powerbank.

Prijs

Toch ontgaat ons enigszins het nut. Je zit er immers met je rug naartoe. Zit je er wel om verlegen en wil je weten wat 'ie kost? Dit bijzondere hoofdkussen kost 129,99 euro.