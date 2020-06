Leer programmeren met Python in drie stappen

2020-06-29T11:27:00

2020-06-29T12:56:05

Leren programmeren. Waar begin je nu? De start kan aanvoelen als een moeilijke barrière, terwijl programmeren in Python leuk, uitdagend én waardevol is. Die start met Python maakt de Tech Academy zo toegankelijk mogelijk, door het aanbieden van een livestream, waarbij een ervaren Python-programmeur je op weg helpt. Bovendien krijg je na inschrijving voor de livestream een gratis Python-startpakket. Maar er zijn meer handvaten om je op weg te helpen met programmeren in Python.

De Tech Academy livestream over programmeren in Python wordt begeleid door Erwin Matijsen, die zijn programmeer-ervaring helder weet te delen. Bovendien heb je tijdens de livestream de mogelijkheid vragen te stellen en Python direct op een praktische manier in te zetten. Een toegankelijke manier om te beginnen met programmeren. De livestream vindt plaats op 2 juli, om 19:30. Nadat je je hebt ingeschreven voor de stream ontvang je tevens een starterskit, die je kunt gebruiken om zelf vast een beginnetje te maken - of er tijdens de livestream even bij kunt pakken. Inschrijven kan via onderstaand formulier of de site van de Tech Academy.

Cursus programmeren in Python

Smaakte de livestream naar meer, of wil je graag in je eigen tijd een start maken met programmeren in Python? Dan kunnen de cursusbundels je helpen. De bundel voor de introductiecursus Python biedt een toegankelijke start voor een stevige basis bij het programmeren in Python. Je wordt geïntroduceerd aan de Python-interpreter en je zet de eerste programmeerstapjes. De cursusbundel bestaat uit een boek, maar er is ook een online leeromgeving met opdrachten, scripts en video’s.

Python in praktijk

Ben je al een beetje thuis in Python, of heb je de smaak goed te pakken na de livestream en introductiecursus, dan biedt de cursusbundel Python in de praktijk passend vervolg. Deze cursus helpt je, zoals de titel al aangeeft, Python daadwerkelijk toe te passen. Bijvoorbeeld om je smart home te automatiseren aan de hand van een Raspberry Pi en scripts te schrijven voor je pc of website. Aan het einde van de cursus heb je zelfs een domoticabesturing die je eraan herinnert dat je kamerplanten water nodig hebben.