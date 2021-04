Luqo Home: Leerachterstanden thuis inhalen door samen te spelen

2021-04-28T13:58:00

2021-04-28T13:57:28

Door de coronacrisis hebben veel kinderen een leerachterstand opgelopen. Bijles is welkom, maar hoe pak je dat als (groot-)ouder aan? Om die reden maakt het Utrechtse bedrijf Luqo zijn educatieve games voor kleuters tot kinderen in groep 8, nu ook geschikt voor thuis.

Voor 109 euro kun je nog tot en met woensdag 12 mei op crowdfunding-platform Kickstarter een Luqo Home-pakket bestellen. Daar zitten tien educatieve spellen in en twee Luqo-drukknoppen. Die grote, kleurige drukknoppen sluit je via Bluetooth aan op een tablet.

Onderaan dit artikel vind je bovendien een leuke kortingsactie, dus lees snel verder.

“Kinderen spelen rondom één tablet, elk met een Luqo-knop”, vertelt oprichter Rogier Kauw-A-Tjoe, die behalve industrieel ontwerper ook interactieontwerper is. “Je kunt die knop op de grond leggen, in je hand houden, of op tafel zetten. Wat je maar wil.”

Luqo-oprichter Rogier Kauw-A-Tjoe

Samen overleggen

De makers van Luqo vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken, in plaats van alleen maar in hun eentje achter een schermpje vastgeplakt te zitten. Luqo-spellen speel je daarom met zijn tweeën of vieren. Je kunt ze bovendien alleen uitspelen als je goed overlegt. Zo zijn er geen instructies, waardoor kinderen samen moeten uitzoeken hoe elk spel werkt.

Ook moeten ze samen een strategie uitvogelen om het spel te winnen. “Veel andere apps zijn gericht op het halen van punten en hebben een wedstrijdelement. Wij willen juist kinderen niet testen, en ook geen punten geven”, zegt Kauw-A-Tjoe. “We willen alleen maar dat ze plezier krijgen in het leren, ook echt iets opsteken en ontdekken hoe je samen problemen kunt oplossen.”

De Luqo-spellen tonen de principes achter allerlei taal- en rekenregels zo beeldend mogelijk. Een voorbeeld: om te oefenen met tafels, moet je op een rasterveld samen een rechthoek tekenen met het juiste aantal vakjes. De ene speler is daarbij verantwoordelijk voor de hoogte, de ander voor de breedte.

Om cijfers te leren, tekent het ene kind klik voor klik stippen op een lieveheersbeestje. Het andere kind telt mee, en drukt op de knop als het juiste cijfer bereikt is. “We zorgen altijd dat er een goede balans is tussen beide rollen. En bovendien wisselen ze continu.”

Om cijfers te leren, tekent een kind klik voor klik stippen op een lieveheersbeestje. Het andere kind telt mee, en drukt op de knop als het juiste cijfer bereikt is.

Plezier voor alle leeftijden

Omdat je de Luqo-games alleen kunt winnen door samen te werken, hoeven spelers niet hetzelfde niveau te hebben. “Kinderen kunnen thuis spelen met broertjes, zusjes, vriendjes, ouders of grootouders. Tijdens de Kickstarter-campagne hebben we al heel veel enthousiaste reacties ontvangen van opa’s en oma’s. Zij willen hun kleinkinderen graag helpen bij hun schoolwerk, maar weten niet altijd hoe. Met Luqo kan dat perfect, want de opdrachten sluiten volledig aan op het curriculum.”

De schoolversie van de Luqo spellenreeks won in 2018 de Cinekid Media Awards. Dit jaar is Luqo een van de drie finalisten in de FuturePlay Design Challenge, een internationale ontwerpwedstrijd voor innovatieve kinderproducten.

Buiten school

De coronacrisis is een belangrijke aanleiding voor het ontwikkelen van de thuisversie. “Het laatste jaar hebben veel leerlingen een achterstand opgelopen. Ook als de scholen weer open gaan, kunnen leraren dat niet meteen oplossen. Zij hebben al een enorme werkdruk. Met onze games kunnen kinderen met zijn tweeën of vieren zelfstandig aan de slag.” Ook voor ouders kunnen de spellen een uitkomst zijn. “Ze kunnen kinderen helpen de leerstof te oefenen, maar hoeven daarvoor niet politieagent uit te hangen.”

Luqo ontwikkelt ook spellen voor vakken buiten het schoolcurriculum. Een daarvan is bijvoorbeeld ‘computational thinking’. “Dat gaat over de vaardigheden die ten grondslag liggen achter programmeren. We leren kinderen bijvoorbeeld dat je een probleem gemakkelijker kunt oplossen, als je het eerst opknipt in kleinere problemen.”

Speciaal voor thuis zijn er daarnaast spellen die sociale en gespreksvaardigheden trainen. “In een game over jeugdliteratuur, wordt dan bijvoorbeeld ook een vraag gesteld als: wat is jouw grootste droom? Zo helpen we ouders de communicatie met hun kinderen te verdiepen.”

Voor de kleuters zijn er daarnaast ook spellen rond dagelijkse routines. Een daarvan is bijvoorbeeld het spel ‘Trek je kleren aan.’ “Daarin geven we kleuters bijvoorbeeld als opdracht een blauw kledingstuk te vinden. Een ander heeft als titel ‘Eet je groenten op’.

Windows, iOS en Android

Luqo werd in 2016 opgericht en ontwikkelde sindsdien meer dan 50 games in samenwerking met leerkrachten, didactische experts en kinderen. Tot nu toe was het platform alleen gericht op scholen. Kinderen speelden eerst op een speciaal Luqo-spelbord, staand achter een tafel. Vanaf eind 2019 draaien de games echter op iOS, Windows en Android.

“Voor de thuisversie hoef je behalve de spellen alleen minimaal twee knoppen aan te schaffen, die aan te sluiten op je eigen apparaat en de app te downloaden. Daarna kun je meteen beginnen.” Om zover te komen, moest het Luqo-team alle bestaande spellen geschikt maken voor twee spelers.

Met de opbrengst van de Kickstarter-campagne kan het bedrijf meer robuuste knoppen laten spuitgieten. Die krijgen bovendien extra bedieningsmogelijkheden: je kunt ze niet alleen indrukken, maar ook kantelen of schudden. Daardoor ontstaan in de toekomst nog meer spelmogelijkheden. “Denk bijvoorbeeld aan een game waarbij het ene kind een poppetje laat springen door te drukken, en de ander bepaalt hoe hoog het poppetje springt door de knop meer of minder te schudden. En zo zijn er veel meer toepassingen.”

In de toekomst wil Luqo zijn platform ook gaan aanbieden aan werkgevers, en bijvoorbeeld games ontwikkelen voor teambuilding. Een ander toepassingsgebied is de onboarding van nieuwe medewerkers. “Veiligheidstrainingen zijn nu vaak erg droog. Met Luqo kunnen we het veel leuker maken."

Korting voor lezers van Computer Idee

Mee doen aan de speciale Computer Idee-actie? Bestel dan op zijn laatst op 12 mei 2021 op Kickstarter een Luqo Home-pakket (twee knoppen en 1 Game Superpack naar keuze). Stuur daarna een mailtje aan info@luqo.nl met als titel “Computer Idee-actie voor Kickstarter-campagne”. Dan ontvang je gratis een extra Superpack bij je Kickstarterbestelling. Een Superpack staat gelijk aan tien spellen.