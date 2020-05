Lege cartridges verleden tijd met ReadyPrint-inktabonnementen Epson

2020-05-20T09:59:00

2020-05-20T09:59:15

Wanneer de inkt in je printer weer eens op is, komt dat nooit gelegen. Bovendien zijn nieuwe cartridges vaak prijzig. Daarom introduceert printermerk Epson nu zijn ReadyPrint-abonnementen. Wanneer de cartridges bijna leeg zijn, krijg je automatisch nieuwe toegestuurd.

De abonnementen zijn niet voor zomaar elke printer geschikt. Het ReadyPrint Flex-plan is beschikbaar voor de modellen XP-2100/XP-2105 uit de Expression Home-serie en de WF-2810DWF/WF-2830WDF-printers uit de WorkForce-lijn. Voor 1,99 euro per maand kun je 30 pagina's printen, voor 2,99 euro p/m 50 pagina's en voor 4,99 euro per maand 100 pagina's. Print je wel eens minder, dan neem je de overgebleven pagina's nog 2 maanden mee. Je kunt ook méér printen, dat kost dan 10 cent extra per pagina.

Printer in bruikleen

Daarnaast bestaat er het ReadyPrint EcoTank-plan. Bij EcoTank-printers vervang je niet hele cartridges maar vul je het inktreservoir zelf met flesjes inkt. Dit abonnement is alleen niet geschikt voor degenen die al zo'n printer in huis hebben. Sluit je dit plan af, dan krijg je er namelijk een EcoTank-printer bij in bruikleen. Daar betaal je eenmalig 79,99 euro of 129,99 euro voor, afhankelijk van het model printer. Zodra je het abonnement stopzet, haalt Epson de printer weer bij je op.

Prijzen van het EcoTank-abonnement zijn duurder, maar je kunt er ook veel meer mee printen. Prijzen variëren van 6,99 euro in de maand voor 300 pagina's (zwart-wit, kleur is een euro duurder) tot 14,99 euro in de maand voor onbeperkt printen. Tot slot is er nog de ReadyPrint Go-optie. Je kunt je hiervoor gratis aanmelden. Is je printer met internet verbonden en van de meest recente firmware voorzien, dan krijg je een seintje zodra de inkt opraakt. Nieuwe inkt kopen doe je vervolgens zelf.

Epson ReadyPrint vs HP Instant Ink

Epson is niet de eerste printerfabrikant met het idee van inkt op abonnementsbasis. Reeds in 2017 kwam HP al met zijn Instant Ink-abonnementen. De prijzen van beide merken komen sterk overeen. Zo betaal je bij Epson en HP evenveel voor de opties van 50 en 100 pagina's. Bij beide kun je maandelijks je abonnement aanpassen of opzeggen. Voor het ReadyPrint Flex-plan geldt tijdelijk een 'eerste drie maanden gratis' actie. Die loopt nog tot 21 juli aanstaande.