Lege smartphone in kwartier vol met Vivo Super FlashCharge

2019-06-26T14:47:00

2019-06-26T14:40:32

Recente smartphones zitten tijdens het opladen vaak al snel weer vol. Maar dat het altijd beter kan, bewijst het Chinese Vivo. Het bedrijft kondigt een nieuwe oplaadtechniek aan met de naam Super FlashCharge.

Een gemiddelde smartphone is daarmee binnen een kwartier weer vol te tanken. Als voorbeeld wordt een accu met een capaciteit van 4.000 mAh aangehaald. Die zou in 13 minuten weer helemaal opgeladen zijn. Deze snelheid wordt mogelijk gemaakt door een wattage van 120 watt, waar recente toptoestellen als de Samsung Galaxy S10+ (25 watt) en Huawei P30 Pro (40 watt) jaloers op kunnen zijn.

Toch wachten

Opladen gebeurt via usb-c in combinatie met een unieke stekker voor in het stopcontact. Vivo verwacht de eerste telefoons met Super FlashCharge later dit jaar uit te brengen. Deze modellen ondersteunen ook 5G-internet. In Nederland moeten we wat langer geduld hebben. Smartphones van dit merk worden hier namelijk nog niet verkocht.