Lenco-MD: de eerste draaitafel uit de 3D-printer

2019-01-15T10:00:00

2019-01-16T10:14:39

Een Nederlands collectief uit Kerkrade heeft met een Kickstartercampagne 50.000 euro opgehaald om de eerste draaitafel uit de 3D-printer te gaan produceren.

De Lenco-MD is de eerste draaitafel die als bouwpakket uit de 3D-printer rolt. U kunt zelf de kleur kiezen, en ook bepalen uit welke modules de pick-up bestaat. Bestellen met 33% korting kan nog enkele weken op Indiegogo. De draaitafel kost daar 199 euro. Na de actieperiode wordt het 100 euro duurder.

Hoogbegaafde jongeren

De platenspeler ontstond binnen Qeske. Die creatieve ontmoetingsplek in Kerkrade werd twee jaar geleden opgericht door ondernemers Paul Crutzen en Bert Schindler. Hogescholen, universiteiten en startups delen er hun kennis.

Niet alleen met elkaar, maar ook met het algemene publiek. Jongeren die niet meer naar school gaan, omdat ze bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn, kunnen er ook terecht. Ze maken er spelenderwijs een nieuwe start binnen het onderwijs of de arbeidsmarkt.

Crutzen: “Binnen Qeske kan iedereen cursussen volgen en experimenteren met technologie. Zo kun je bijvoorbeeld zelf bouwpakketten ontwerpen en die afdrukken op een 3D-printer van het bedrijf RepRapUniverse.” Een ander bedrijf binnen Qeske is Lenco. Dit gerenommeerde HiFi-merk werd een paar jaar geleden overgenomen door een goede vriend van Crutzen: Bert Peels.

(Paul Crutzen)

Een zonnepaneel voor je draaitafel

De Lenco-MD is het onbedoelde bijproduct van een actie om een wederzijdse goede vriend te helpen. “Jos, een gezamenlijke vriend van vroeger bleek arbeidsongeschikt. Omdat hij erg van vinyl houdt en al jaren bezig was met het verzamelen van ‘perfecte’ platenspelers , vroegen we hem of hij de collectie wilde samenstellen van een nog op te richten Lenco-museum over de geschiedenis van de pick-up.

Jos accepteerde de uitdaging. Hij bezocht onder andere dit voorjaar een beurs in München, in gezelschap van de eigenaar van RepRapUniverse, Richard Achatz. Die kwam zo op het idee voor de eerste draaitafel ter wereld die je kunt afdrukken op een 3D-printer. Met modules naar keuze, zoals een battery pack, een zonnepaneel, of een module waarmee je draadloos muziek kunt streamen naar je boxen.”

Bestellingen uit de hele wereld

De eerste draaitafel uit 3D-printer begon als een leuk idee, maar al snel liep het project uit de hand. “Lenco had dit najaar een stand de IFA-beurs in Berlijn. Ze namen een deel van de museumcollectie en ook een 3D-printer mee om ter plekke de eerste 3D-geprinte platenspeler te produceren.

Het product werd een van de hoogtepunten van de beurs en wereldwijd verschenen er artikelen in HiFi-tijdschriften over de Lenco-MD. Over de hele wereld was er belangstelling, alleen was er geen productiecapaciteit om aan de behoefte te voldoen. Zo ontstond het idee van een Kickstarter-campagne. Een multimedia-docent van Zuyd Hogeschoolen en lid van de Qeske community, Tom Luyten, maakte een mooi filmpje en organiseerde de campagne. Daarmee heeft Qeske rond de jaarwisseling 50.000 euro kunnen inzamelen.

“Met dat geld gaan we duizend speciale 3D-printers produceren, die we samenvoegen tot een klein fabriekje. Zo kunnen we platenspelers op maat produceren en in de toekomst misschien ook andere dingen,” zegt Crutzen.

Steeds nieuwe varianten

Geïnteresseerden kunnen de Lenco-MD online bestellen. Ze krijgen de draaitafel als bouwpakket thuisgestuurd. “De essentiële onderdelen, zoals de aandrijfriem en de arm worden overigens niet geprint, maar zijn gewoon van Lenco. Het is ook mogelijk de 3D-tekeningen te kopen, die eventueel aan te passen en te produceren met een eigen 3D-printer. Door het ontwerp vrij te geven, hopen we dat er steeds meer varianten ontstaan van de Lenco-MD.”