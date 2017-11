Lenige Atlas-robot maakt spectaculaire salto

2017-11-17T10:28:00

2017-11-17T10:24:24

De robots van Boston Dynamics worden telkens leniger. Het menselijke model Atlas kan nu zelfs salto's maken en weer netjes op zijn mechanische voeten terechtkomen.

Het bewijs wordt geleverd in een nieuwe video van het bedrijf. Atlas legt daarin een parcours af waarbij de robot over verschillende obstakels moet springen. Eerder leerde Atlas al hoe hij uit zichzelf weer overeind kan komen bij een val. Geen overbodige luxe, blijkt aan het einde van het filmpje.

Praktisch nut

Atlas is anderhalve meter hoog en weegt 75 kilo. Hij kan 11 kilo met zich meezeulen en zou daardoor bijvoorbeeld goed tot zijn recht komen in de logistiek. Waarom hij daarvoor salto's moet kunnen maken, is niet duidelijk. Boston Dynamics was eerder onderdeel van Google, maar werd eerder dit jaar doorverkocht aan het Japanse telecombedrijf SoftBank.