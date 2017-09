Lenovo betaalt schikking voor laptops met Superfish-adware

2017-09-06T10:20:00

2017-09-06T10:10:13

In 2015 kwam aan het licht dat Lenovo zijn laptop uitrustte met advertentie-software die gebruikers bespiedde en een veiligheidsrisico vormde: Superfish. Nu moet daarvoor de boete betaald worden.

Lenovo schikt daarvoor met de Amerikaanse consumenten-waakhond FTC voor een bedrag van 3,5 miljoen dollar. Als onderdeel van die schikking stemt het bedrijf er ook mee in om in de toekomst niet nogmaals dergelijke praktijken uit te halen. De komende twintig jaar moet een onafhankelijke partij dat in de gaten blijven houden.

Lenovo mag zijn laptops nog wel voorzien van eigen software, zo lang er maar geen sprake is van stiekeme advertenties. Tenzij laptop-kopers daar expliciete toestemming voor geven.

Excuus

Toen het voorval twee jaar geleden aan het licht kwam, bood het bedrijf al excuses aan en gaf het klanten instructies om de Superfish-adware te verwijderen. Ook werd er vanaf dat moment geen gevoelige informatie van gebruikers meer opgeslagen op de servers van Lenovo.

De advertenties die via Superfish werden getoond waren niet alleen vervelend, maar zorgden ook voor onveilige situaties. Hoe dat precies zat, lees je bij onze collega's op PCM. Op de website van Lenovo is nog altijd in te zien welke laptop-modellen destijds kwetsbaar waren, en welke juist niet.