Lenovo brengt goedkopere Moto G5 op de markt

2017-02-26T19:05:42

2017-02-26T22:52:39

Tijdens het Mobile World Congress lanceert Lenovo een betaalbare Moto G5 met een aluminium behuizing. Ook komt er een G5 Plus, die een iets groter scherm heeft.

De Moto G5 krijgt een 5 inch scherm, de G5 Plus wordt iets groter met een een 5.2 inch scherm. Voor beide toestellen is de resolutie gelijk (1920 bij 1080 pixels) en is een Gorilla Glass-scherm toegepast. De Moto G5 maakt gebruik van de Snapdragon 430-processor, bij de G5 Plus is een andere processor toegepast, de Snapdragon 625.

Ook heeft de G5 Plus-versie een betere camera en krijgt dit toestel ten opzichte van zijn broertje dubbel zoveel opslagcapaciteit (32 GB in plaats van 16 GB). Kopers kunnen kiezen uit een model met 2 GB of 4 GB werkgeheugen.

De G5 en G5 Plus worden beide voorzien van Android Nougat, maar krijgen wel een eigen schil om het besturingssysteem heen. Zo krijgen de toestellen een apart ontgrendelingsscherm en een aparte camera-app. Gebruikers kunnen de softwareknoppen uitschakelen als ze dat wensen en daarvan in de plaats gebruik te maken van swipe-bewegingen om door de telefoon te navigeren.

Prijzen en beschikbaarheid

De Moto G5 wordt in maart uitgebracht. De dual-sim-versie met 3 GB werkgeheugen is vanaf € 199 te koop. De iets duurdere Moto G5 Plus komt wat later beschikbaar voor een prijs van € 279.