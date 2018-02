Lenovo Mirage Camera maakt 180-graden-foto's

2018-02-22T10:00:00

2018-02-21T16:19:51

Deze opvallende camera van Lenovo heeft twee lenzen. Tezamen leggen ze een breder beeld vast dan je gewend bent, met een beeldhoek van 180 graden.

Het resultaat leent zich uitstekend voor virtual reality-toepassingen. De Mirage Camera heeft zelf geen schermpje, via een smartphone-app kun je op je telefoon meekijken.

Livestream

Er is 16 GB intern geheugen aanwezig voor opslag, met de mogelijkheid om dit uit te breiden via micro-sd. Livestreamen naar YouTube of direct back-uppen naar Google Foto's is ook een optie, dankzij wifi of 4G. Onderop vind je tot slot een aansluiting voor een statief.

Een prijs en releasedatum zijn nog niet bekend.