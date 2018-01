Lenovo onthult detachable met Qualcomm-processor

2018-01-09T10:42:00

2018-01-09T10:44:42

Lenovo heeft op elektronicabeurs CES de Miix 630 gepresenteerd: een 2-in-1 detachable voorzien van een energiezuinige Qualcomm Snapdragon 835-processor. Daarnaast kondigde het bedrijf ook de Smart Display met Google Assistent aan.

De Lenovo Miix 630 is een 2-in-1 detachable die voorzien is van een Qualcomm Snapdragon 835 SoC, dezelfde chip die je ook in topmodellen Android-smartphones terugvindt. Microsoft kondigde de samenwerking met Qualcomm vorig jaar aan. Naast Lenovo komen ook HP en ASUS met Windows-apparaten voorzien van een Qualcomm-processor. De Miix 630 is voorzien van een 12,3inch-aanraakscherm met een resolutie van 1920 x 1280 pixels dat ook met de meegeleverde drukgevoelige pen te bedienen is. De Miix 630 wordt verkocht inclusief een afneembaar toetsenbord. De combinatie weegt 1,33 kg.

Energiezuinig

Het grote voordeel van de Snapdragon 835 is dat de chip zo energiezuinig is dat de 2-in-1 altijd verbonden kan zijn en daarbij naast wifi ook 4G ondersteunt. Lenovo spreekt over een accuduur tot 20 uur. Een ander voordeel is dat de Qualcomm-chip geen actieve koeling nodig heeft, waardoor de Miix lekker stil is. Het apparaat draait op Windows 10 S, de uitgeklede versie van Windows 10 die enkel geschikt is voor applicaties uit de Windows Store.

Lenovo Smart Display

Naast de samenwerking met Microsoft en Qualcomm werkt Lenovo ook samen met Google. Het resultaat is de Lenovo Smart Display. Dit is een scherm voorzien van Google Assistant. Het apparaat doet denken aan een tablet en bevat een 8 of 10 inch aanraakscherm. Een groot verschil met een tablet is dat de Smart Display op een voetje staat en voorzien is van een stroomkabeltje.

De Smart Display functioneert dankzij Google Assistant als een hulpje voor je huishouden. Je kunt bijvoorbeeld om het huidige weer of de verkeerssituatie vragen. Of je kunt de assistent gebruiken om je te begeleiden tijdens het koken. Daarnaast kan het apparaat ook gebruikt worden om te videobellen en kunt je YouTube kijken.

Prijzen en beschikbaarheid

De Lenovo Mixx 630 komt in het tweede kwartaal van 2018 op de markt en is verkrijgbaar vanaf 999 euro inclusief toetsenbord en pen. De Europese beschikbaarheid en prijzen van de Smart Display worden later bekend gemaakt, in de VS gaat de 8inch-variant 199,99 dollar kosten terwijl Lenovo voor de 10inch-variant 249,99 dollar vraagt.