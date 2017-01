Lenovo voorziet handvol Moto-smartphones eind januari van Android 7

2017-01-17T09:13:00

2017-01-17T09:07:42

Verschillende Lenovo-smartphones uit 2015 en 2016 worden eind januari voorzien van de nieuwste Android 7-software. Het gaat om Moto-toestellen, waarvan een deel uitkwam onder de Motorola-naam. Android 7 brengt veel vernieuwingen ten opzichte van de huidige 6-versie.

Moto-smartphones krijgen Android 7-update

De Lenovo-telefoons die aan het einde van de maand geüpdatet worden zijn de Moto G4, G4 Plus, G4 Play, Moto X Play, Moto X Style en Moto Z Play. Dat bevestigt het Duitse Twitter-account van Lenovo aan gebruikers die vragen stellen over een eventuele Android-update voor hun toestel. Lenovo gaf de Moto Z in december al een update naar Android 7 en brengt over een paar weken die update dus ook uit voor andere modellen.

Geen update voor de Moto E

Voor de Moto X Play en X Style is het naar verwachting de laatste update, want deze toestellen kwamen in de zomer van 2015 uit en kregen al een update van Android 5 naar 6. Lenovo's goedkope smartphoneserie Moto E wordt helemaal niet van Android 7 voorzien, ook het model dat vorig jaar uitkwam niet. Dat gaat tegen de richtlijnen van Google (de maker van Android) in en wekte daarom de woede van Moto E-klanten.

Android 7-verbeteringen

In Android 7 worden veel verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie. Zo is het notificatiescherm uitgebreid, kun je direct reageren op meldingen en is het voortaan mogelijk om twee apps tegelijk te gebruiken. Verder is Android sneller en energiezuiniger geworden en zijn er een aantal visuele wijzigingen doorgevoerd die het besturingssysteem gebruiksvriendelijker moeten maken.