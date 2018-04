Lenovo Yoga 730 hoort je overal

2018-04-03T14:00:00

2018-04-02T14:24:02

De Yoga-serie van Lenovo wordt veel verkocht. Nieuwe varianten volgen elkaar dan ook snel op, en de Yoga 730 is op dit moment het neusje van de zalm.

Het is een van de eerste hybride laptops met een zogeheten 'far-field microfoon'. De 730 verstaat je niet alleen als u er recht voor zit, maar ook als je iets vanaf de andere kant van de kamer zegt.

Spraakassistent

Dit is belangrijk omdat de Yoga 730 van twee spraakassistenten is voorzien: Amazon Alexa en Cortana. Beide verstaan alleen nog geen Nederlands, waardoor die functie wat beperkt is in ons land. Prijzen starten vanaf 999 euro.