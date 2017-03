Lente-equinox gevierd met Google Doodle

2017-03-20T15:47:10

2017-03-20T15:55:10

Het is vandaag officieel lente, dankzij de lente-equinox. Kortom: de dikke winterjassen, ski's en schaatsen kunnen nu echt weer naar de zolder verhuizen.

Traditiegetrouw brengt Google weer een doodle rondom de lente-equinox uit. Deze verscheen halverwege vandaag online. Die lente-equinox betekent overigens niets anders dan het precieze moment waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat. Dit heuglijk feit vindt twee keer per jaar plaats: een keer op of vlakbij 21 maart en een keer op of rond 21 september.

Lente-equinox en herfst-equinox

Die laatste variant wordt de herfst-equinox genoemd. Overigens geldt in beide gevallen niet alleen dat de zon loodrecht boven de evenaar staat, ook zien we de zon exact in het westen ondergaan en al even exact in het oosten opkomen. Veel oude culturen wisten wel raad met de equinoxen, want het betekende tijd voor een goed feest of tenminste een fatsoenlijk ritueel. En ook in onze moderne tijd zijn er nog altijd mensen die zich overgeven aan dergelijke oude genoegens.