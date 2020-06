Leren programmeren in Python met gratis livestream

2020-06-22T16:42:29

2020-06-22T16:59:53

Programmeren in Python is een vaardigheid die bijzonder waardevol is: of je nu thuis graag knutselt aan programma’s en Raspberry Pi’s of juist een carrièreswitch voor ogen hebt. Om je wegwijs te maken in Python en je eerste code direct te gebruiken biedt de Tech Academy een gratis livestream aan. Python-expert Erwin Matijsen leert je de programmeertaal praktisch toe te passen. Schrijf je nu in!

De Tech Academy livestream over programmeren in Python vindt plaats op donderdag 2 juli, om 19:30 uur. Deelname aan de livestream is gratis. Bij inschrijving ontvang je de gratis Python-starterkit, zodat je goed voorbereid aan de livestream begint. Inschrijven is mogelijk via de site van de Tech Academy of het aanmeldformulier.

De livestream bestaat uit twee delen van elk een half uur. Het eerste half uur gaan we aan de slag met de basisonderdelen, zoals deze ook beschreven zijn in de gratis starterkit die je bij de inschrijving ontvang. Zo kun je rustig nog even alles doorlopen en zorgen dat je alles goed begrijpt voordat we Python echt inzetten.

Het tweede deel van de livestream heeft een praktische insteek. Door op een verrassende manier de programmeertaal te gebruiken doe je niet alleen de nodige kennis op, maar krijg je tevens inzicht over hoe de programmeertaal voor jou werkt.

Inschrijven voor de Python livestream kan via onderstaand formulier of via de site van de Tech Academy.

Nog niet genoeg van Python?

Naast de livestream biedt de Tech Academy ook een cursusbundel Python in praktijk aan. De cursusbundel bestaat uit een 132 pagina’s tellend techniek- en praktijkboek en een interactieve online cursus, boordevol informatie, video’s, voorbeelden en oefeningen. De insteek is om vooral praktijkproblemen te lijf te gaan en volwaardige programma’s te schrijven, zoals een domoticacontroller.

Deze cursusbundel borduurt verder op de introductiecursus Programmeren in Python. Deze cursus legt het fundament (of biedt juist een opfrissing) voor iedereen die met Python wil beginnen.