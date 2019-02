LG kondigt V50ThinQ met dubbel scherm aan

2019-02-25T11:53:00

2019-02-25T11:48:35

HTC kondigt op de Mobile World Congress twee telefoons aan die zich beide op hun eigen manier proberen te onderscheiden van de rest. Zo is de LG V50ThinQ van een tweede scherm te voorzien en kan de G8ThinQ je handpalm lezen.

Tijdens deze editie van de MWC duikt de ene opvouwbare smartphone na de andere op. LG pakt het echter wat anders aan. Het bedrijf heeft namelijk een Dual Screen ontwikkeld als optionele accessoire voor de LG V50ThinQ. Het tweede scherm lijkt op een hoesje van de telefoon en biedt een tweede OLED-scherm voor een dubbele kijk-, gaming en multitaskingervaring.

De displays kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. Of dit ook echt praktisch is, willen we natuurlijk eerst nog even zelf ervaren. Doordat het Dual Screen werkt op de batterij van de telefoon is het niet nodig om deze apart op te laden. Dat klinkt handig, maar waarschijnlijk is je toestel wel twee keer zo snel leeg. Dat zijn dingen die we nog graag aan een test willen onderwerpen.

De V50ThinQ is overigens ook de eerste telefoon van HTC met ondersteuning voor 5G-netwerken.

G8ThinQ zonder handen te bedienen

Het tweede toestel dat LG vandaag aankondigt is de G8ThinQ. Interessant hieraan is dat het de eerste smartphone is met handpalmherkenning, mogelijk gemaakt door de combinatie van de ToF Z-camera en infraroodsensoren. Hiermee herkent het toestel de vorm, de dikte en andere individuele ken-merken van de aderen in de handpalm.

Mocht je denken dat dit betekent dat je het toestel vast moet houden om te ontgrendelen, dan stellen we je teleur, Je moet juist even je hand voor de camera houden. Dankzij Air Motion kun je daarnaast zonder de telefoon aan te raken je gesprekken beantwoorden of beëindigen, screenshots maken, een andere app kiezen of het volume aanpassen met een simpele handbeweging.

Wanneer beide telefoons in Nederland te koop zijn en wat ze kosten is nog niet bekend.