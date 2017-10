LG lanceert muggenverjagende smartphone

2017-10-02

2017-10-02T09:23:52

LG brengt in India een nieuwe smartphone uit met een opmerkelijke functie. De LG K7i houdt namelijk muggen op afstand. Het is niet de eerste gadget van het merk met deze opvallende eigenschap.

Het toestel zendt een ultrasoon geluid uit, waar muggen niet van houden. Ook in Nederland kun je apparaten kopen die op deze manier muggen zeggen te verjagen. Maar over de werking van deze methode zijn de meningen verdeeld.

Werkt het?

Uit een test van LG zou blijken dat de telefoon '72 procent van de muggen' bij je uit de buurt houdt. Daarentegen concluderen verschillende wetenschappelijke onderzoeken al langer dat muggen niet onder de indruk zijn van ultrasone tonen en je dus gewoon blijven steken. Kwakzalverij, noemen zij het.

Malaria

Vorig jaar bracht LG ook een tv uit met de techniek. De firma noemt het Moquito Away. In India zijn muggen notoire ziekteverspreiders, die onder andere malaria bij zich dragen. In Nederland zijn muggen gelukkig een stuk minder gevaarlijk, en daarom komt de smartphone ook niet in ons land uit.