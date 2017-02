LG toont nieuwe vlaggenschip G6

2017-02-26T13:00:00

2017-02-26T12:47:42

LG heeft op het Mobile World Congress in Barcelona een nieuwe vlaggenschip-smartphone aangekondigd. De LG G6 is vooral interessant omdat het een relatief groot scherm in een relatief kleine behuizing weet te stoppen.

De meeste smartphones hebben een beeldverhouding van 16 bij 9. De LG G6 heeft een iets langer scherm, of breder, het is natuurlijk net hoe je het toestel vasthoudt. De beeldverhouding van de nieuwe LG-smartphone is 18:9 en het schermdiagonaal 5,7 inch lang (12,7 cm). Dat is op papier fors, maar in praktijk blijkt het formaat mee te vallen: 15 bij 7 centimeter. Dat komt omdat er rondom het scherm uitzonderlijk dunne randen zitten.

De G6 beschikt verder, net als zijn voorganger, over een metalen behuizing, waarbij de vingerafdrukscanner aan de achterkant zit. Ook is er aan de achterkant weer een dubbele camera, waarbij één camera beschikt over een groothoeklens en de andere over een gewone lens, beide uitgerust met een sensor van 13 megapixel. Deze groothoekfoto’s moeten op het bredere beeld van de G6 natuurlijk beter uit de verf komen.

Breken met verleden

De voorganger van de G6 werd niet het verkoopsucces waar LG op gehoopt had. Er werd ingezet op duurzaamheid door een verwijderbare onderkant, zodat er modules geplaatst konden worden en de accu te vervangen was. Dat concept vinden we niet meer terug op de G6. In plaats daarvan probeert LG wat duurzamer uit de hoek te komen door het toestel weerbaarder te maken tegen stoten en valpartijen en de behuizing waterdicht te maken.

Wanneer de LG G6 beschikbaar komt en voor welke prijs is op het moment van schrijven nog niet bekend.

LG G6-specificaties

Beschikbare kleuren: Zwart, grijs, wit

OS: Android 7.0

Processor: Snapdragon 821

Scherm: 5,7 inch QHD (2880x1440)

Werkgeheugen: 4 GB

Opslag: 32 GB (uitbreidbaar met geheugenkaart)

Batterij: 3300 mAh

Formaat: 14,9 x 7,2 x 0,8 cm

Gewicht: 163 gram

Overig: Waterdicht, vingerafdrukscanner