LG V30 volgende maand uit in Nederland

2017-11-13T11:49:00

2017-11-13T11:49:46

LG maakt bekend dat zijn V30-smartphone vanaf volgende maand in Nederland te koop is. Met dit toestel zoekt het bedrijf de concurrentie met de duurste modellen van het moment. Prijskaartje: 899 euro.

De telefoon heeft net zoals veel andere recente toptoestellen een beeldverhouding van 18:9, waardoor de schermranden ook erg dun zijn. Het scherm meet 6 inch en heeft een resolutie van 2880 x 1440 pixels. De Snapdragon 835-processor kan uiteraard niet ontbreken, in combinatie met 4 GB werkgeheugen.

Camera's

LG vindt smartphone-audio extra belangrijk, en bundelt het toestel daarom ook met oordopjes van Bang & Olufsen. Een andere trend die we tevens terugzien in de V30, is een dubbele camera. Dit keer worden een telelens en groothoeklens gecombineerd, voor foto's waar meer op past dan gewoonlijk. Hoe dat er uit ziet, zie je in onderstaande video van onze Computer!Totaal-collega's.

