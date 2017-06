LG X Venture is extra stevige smartphone

2017-06-22T10:00:00

2017-06-22T09:45:21

LG lanceert een smartphone die wel tegen een stootje kan. De LG X Venture is gericht op buitengebruik, blijft onder andere werken onder extreem koude en warme temperaturen en is zowel waterdicht als stofbestendig.

Aan de onderzijde zijn fysieke knoppen aangebracht. Dat maakt de X Venture makkelijker te bedienen met handschoenen aan. Wat betreft software rust LG de telefoon uit met allerlei handige apps voor avonturiers, zoals een kompas en een barometer.

Nederland

Of dit toestel naar Nederland komt, is nog niet duidelijk. In de Verenigde Staten is het toestel reeds uit.