MWC 2018: LG zet in op AI met V30S ThinQ

2018-02-26T11:25:00

2018-02-26T12:09:49

LG kondigt tijdens de Mobile World Congress de V30S ThinQ aan, een opgevoerde versie van de LG V30. Kunstmatige intelligentie is daarvan het paradepaardje, hoewel het toestel waarschijnlijk niet in Nederland uitkomt.

ThinQ is de naam van LG's AI, die we onder andere kennen van smart tv's en huishoudelijke apparaten met een internetverbinding. In de V30S zijn de mogelijkheden ervan met name weggelegd voor de camera-app. Zo kan deze objecten herkennen en daar de beste belichting bij kiezen. Of je kunt de camera op een product richten, waarna de app je vertelt waar je dit online kunt kopen.

Opvallend is dat deze AI-functies ook als update uitkomen voor de reguliere V30. Voor eigenaren van die telefoon dus weinig reden voor een upgrade. Op hardwaregebied lijken de twee smartphones verder bijna identiek. Wel is er meer RAM ingebouwd (6 GB tegenover 4 GB) en er is standaard meer opslagruimte aanwezig - maximaal 256 GB.

Budget

De V30 komt niet in Nederland uit, dus de kans dat we de V30S hier wel gaan zien, is klein. Mogelijk kunnen we wel de tevens onthulde LG K8 en K10 tegemoet zijn, deze budget-smartphones zijn namelijk voor Europa aangekondigd. Die draaien alleen beide op het verouderde Android 7.0, en dat kan tegenwoordig écht niet meer.