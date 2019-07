Licht aan het einde van de tunnel voor Huawei

2019-07-01T11:22:00

2019-07-01T11:15:39

Amerikaanse bedrijven mogen toch weer samenwerken met Huawei. Daarover zijn op de G20-top afspraken gemaakt tussen Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping. Maar over de details is nog veel onzekerheid.

Door het eerder opgelegde handelsverbod zagen bedrijven als Google en chip-fabrikant Qualcomm zich genoodzaakt om de banden met Huawei te verbreken. Zonder toegang tot Android en de Qualcomm-processoren zou dat desastreuze gevolgen hebben voor Huawei, dat ineens serieus werk moest maken van een eigen, alternatief besturingssysteem.

Trump stelt nu dat 'Silicon Valley' toch weer mag leveren aan Huawei. In zijn toespraak schemert door dat vooral economische redenen bij dit besluit een rol hebben gespeeld. Huawei is een van de populairste smartphone-merken ter wereld. De Amerikanen hebben er dus alle baat bij om samen te blijven werken. Schijnbaar weegt dat nu toch zwaarder dan de vermeende veiligheidsrisico's.

En nu?

Betekent het dat alles nu weer bij het oude is? Officieel staat Huawei namelijk nog steeds op de zwarte lijst. Ook staat Trump niet toe dat apparatuur de grens overgaat die 'grote nationale beveiligingsproblemen' met zich mee brengen. Dat kan van alles zijn en is ook juist de reden waarom het handelsverbod er in de eerste plaats kwam. Tegenstrijdig dus, en daardoor nog een hoop vraagtekens.

Huawei voelt de hele kwestie sowieso in de portemonnee. Collega's van Kieskeurig.nl merkten op dat de interesse in Huawei-telefoons de afgelopen tijd gedaald is. Vanwege de onzekere toekomst kiezen consumenten er eerder voor om een ander merk te kiezen, zoals Samsung. Die klanten is Huawei de komende tijd kwijt. Je koopt immers niet om de haverklap een nieuw toestel.