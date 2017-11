Lichtlijn voor smartphone-zombies blijkt te werken

2017-11-15T13:04:00

2017-11-15T13:04:04

Een kruispunt in Bodegraven is uitgerust met lichtlijnen in het trottoir, speciale stoplichten voor voetgangers die alsmaar op hun smartphone aan het kijken zijn. En met succes, zo blijkt nu.

De lichtlijnen werden een half jaar geleden aangelegd, en de initiatiefnemers observeren dat er inderdaad veiligere verkeerssituaties door ontstaan. Dat meldt de NOS vandaag. Harde cijfers ontbreken, maar wat onder andere opvalt is dat niet alleen voetgangers met smartphone baat hebben bij de lichtlijnen. Ook helpt het ouderen met een rollator, die ook veel omlaag kijken.

Aanmoedigen

De lijnen zorgen er daarnaast voor dat overstekende voetgangers beter zichtbaar zijn voor andere weggebruikers, met name in het donker. Toch is niet iedereen blij met het project, waaronder Veilig Verkeer Nederland. Die organisatie pleit juist voor strengere straffen bij smartphone-gebruik in het verkeer, dat door de lijnen juist aangemoedigd zou worden.

Desondanks heeft ook Amsterdam nu interesse in de technologie, en kom je ze straks ook tegen in het buitenland.