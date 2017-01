Liefdadigheidsorganisatie slachtoffer van ransomware

2017-01-18T11:48:00

2017-01-18T11:44:13

Een Amerikaanse liefdadigheidsorganisatie is het slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. Betalen gaat men niet, omdat het geld beter gebruikt kan worden.

De organisatie in kwestie heet Little Red Door en helpt kankerpatiënten bij alle facetten van hun ziekte. Zo organiseert men eens per jaar een kampeeruitje voor ongeneeslijk zieke kinderen, en is er veel aandacht voor preventie van kanker.

Alle inkomsten die via donaties worden ingezameld, gaan naar dit soort initiatieven toe. Daarom gaat de organisatie ook niet de losgeldprijs van omgerekend 43.000 dollar betalen, om weer toegang te krijgen tot de versleutelde data.

Dreigement

De cybercriminelen dreigden de gekaapte gegevens te gebruiken om 'familieleden van zowel levende als overleden patiënten' lastig te gaan vallen, zodra de organisatie niet zou betalen. Ook donoren zijn achterhaald. Inmiddels is de FBI ingeschakeld om de zaak te onderzoeken.