Lifebook U937/P lichtste van het moment

2017-02-22T10:00:00

2017-02-17T15:18:15

De Lifebook U937/P van Fujitsu mag zich met recht de lichtste laptop van het moment noemen. Deze notebook weegt slechts 799 gram en is maar 15,5 millimeter dik.

In die kleine behuizing schuilt desondanks een processor uit de nieuwste generatie van Intel. Ook is er een vingerafdrukscanner aanwezig.

Nederland

Of dit model naar Nederland komt is niet duidelijk, maar er is een goede kans: menig andere Lifebook is hier namelijk wel degelijk uitgebracht.