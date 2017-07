Lifepack-rugzak is ook powerbank en speaker

2017-07-25T10:00:00

2017-07-25T09:44:16

De meeste mensen gaan tegenwoordig niet meer de deur uit zonder een powerbank. Maar ja, dat is weer iets om te onthouden en dikwijls te vergeten. Wat nu als je tas zelf je mobieltje kon opladen?

Dat is het idee achter deze Lifepack-rugzak van Solgaard Design, een Noorse startup. Deze heeft een geïntegreerde powerbank die opgeladen wordt door een tevens ingebouwd zonnepaneel.

Ook muziek

Er zitten ook speakers in verwerkt, zodat via bluetooth naar muziek kan worden geluisterd. De tas is tot stand gekomen via een succesvolle crowdfundingcampagne en kan alleen over de grens besteld worden, voor 269 dollar.