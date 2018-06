Linksys Velop dual-band: goedkopere mesh

2018-06-12T14:00:00

2018-06-12T08:34:59

Linksys is de verkoop gestart van een goedkopere serie mesh-routers. Het Velop dual-band multiroom Wi-Fi mesh-systeem zendt uit op de 2,4 GHz en 5 GHz-band.

De duurdere tri-band-versies hebben er nog een extra 5 GHz-band bij. Dual-band is echter voor de meeste toepassingen snel zat. Er is een set van drie of twee 'nodes' te koop voor wie nog niet met mesh is gestart.

Bijplaatsen

Heb je reeds een mesh-netwerk van Linksys opgebouwd, dan kun je gewoon een losse dual-band-accesspoint in het bestaande tri-band-netwerk plaatsen. Op die manier ben je enkele tientjes goedkoper uit. Prijzen starten vanaf 119,99 euro.