Live beelden van vliegtuigen bij westerstorm

2018-01-03T11:57:00

2018-01-03T11:56:54

Het zal je niet ontgaan zijn dat het momenteel flink onguur weer is. Een westerstorm teistert het land met zware windstoten, en ook Schiphol heeft daar last van. Hoe vliegtuigen daarmee kampen, is online te volgen via een livestream.

De beelden van vliegtuigen die nu veilig proberen op te stijgen en te landen zijn afkomstig van NH Nieuws en zijn hieronder live te volgen. Momenteel heeft de storm een hoogtepunt bereikt, met windstoten tot 120 km/u.

Gevolgen

Schiphol ziet zich genoodzaakt om vluchten te annuleren. De NS heeft daarnaast last van vertragingen door bomen op het spoor. In grote delen van het land geldt code oranje, in het noorden en opd e Waddeneilanden code rood.

Naar verwachting gaat het in de loop van de middag weer minder hard waaien.