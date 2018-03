Livestreamen op YouTube voortaan makkelijker

2018-03-21T11:45:00

2018-03-21T11:38:35

Een livestream op YouTube is voortaan binnen enkele klikken opgestart, zonder dat je daarvoor nog extra software nodig hebt. Op deze manier wordt het voor gebruikers veel eenvoudiger om zichzelf online uit te zenden.

Op YouTube vind je nu rechts bovenin een nieuwe knop, Live gaan. Klik daarop, geef je uitzending een naam, bepaal of het een publieke stream is of juist alleen voor vrienden/volgers en starten maar. Oh, en vergeet uiteraard niet je webcam aan te sluiten.

Mocht je nog niet eerder een livestream hebben opgezet, dan vraagt Google eerst wel om je telefoonnummer ter verificatie. Dit proces kan tot 24 uur duren. Vooralsnog werkt de functie alleen in Chrome, andere browsers volgen later.

Mobiele plannen

Ook vanaf mobiele telefoons moet het straks eenvoudiger zijn om te livestreamen. Daarvoor komt er een optie bij in de standaard camera-app van bepaalde smartphones. Merken alsĀ Asus, LG, Motorola, Nokia en Samsung doen daar binnenkort aan mee.