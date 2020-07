Logitech Circle View-camera speciaal voor Apple-gadgets

2020-07-17T11:00:00

2020-07-08T13:24:22

Ga je dit jaar toch op vakantie, dan wil je je huishouden uiteraard met een gerust hart achterlaten. Een beveiligingscamera bied uitkomst, zoals de Circle View van Logitech.

Let wel, deze is gebouwd op het HomeKit-platform van Apple en werkt zodoende alleen samen met iPhones en iPads. Beelden worden in full hd opgenomen en tien dagen lang in je iCloud-account opgeslagen.

Voor binnen en buiten

Althans, wanneer je een betalende gebruiker bent (vanaf 2,99 euro per maand). De camera is weerbestendig en is daardoor ook buiten op te hangen. De adviesprijs is 179,99 euro.