Logitech kondigt Craft-toetsenbord en MX Sound-speaker aan

2017-08-31T15:49:00

2017-08-31T15:40:07

Logitech kondigt vandaag het Craft-toetsenbord aan, dat als opvallende extra een speciale draaiknop bezit. Ook de MX Sound-speaker met bewegingssensor is onthuld.

Voor het Craft-toetsenbord heeft Logitech met een schuin ook gekeken naar de Surface Dial van Microsoft en gedacht: dat kunnen wij ook. Links bovenin de hoek van het keyboard zit een draaischijf, waar bepaalde acties aan te koppelen zijn die per programma verschillen.

Door aan de zogeheten Kroon te draaien of door er op te tikken, kun je bijvoorbeeld in Photoshop kleurwaardes heel secuur aanpassen. In Office-software als Word vergroot je er dan weer afbeeldingen mee in je documenten.

Ook iets voor de hand liggends als het aanpassen van het volume kan via de schijf geregeld worden. Logitech brengt binnenkort ontwikkelsoftware voor het Craft-keyboard uit, zodat ontwikkelaars er ondersteuning voor kunnen bouwen in hun eigen programma's.

Speaker met bewegingsgevoelige sensor

Logitech onthult verder nog de MX Sound-speakers. Deze hebben geen zichtbare knoppen ter bediening. Die komen namelijk pas tevoorschijn als je je hand voor de speaker langs zwaait. De bewegingsgevoelige sensor laat vervolgens de touch-knoppen oplichten.

Het Craft-toetsenbord komt in september uit voor 199 euro. De speakers lanceren ook deze maand voor 99,99 euro per stuk.