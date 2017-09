Logitech MX ERGO: de trackball leeft!

2017-09-06T11:40:00

2017-09-06T11:41:29

Logitech kondigt een nieuwe trackball-muis aan, de MX Ergo. Dit is de opvolger van de populaire M570, een muis die in 2010 op de markt kwam.

Bij trackball-muizen kun je de muis gewoon op zijn plaats laten liggen. De cursor is te bewegen door aan de bol aan de zijkant te draaien. Dat vergt wat oefening, maar zou minder snel RSI veroorzaken dan een traditionele muis. Volgens Logitech is er 20 procent minder kans op spierpijn door het gebruik van de MX Ergo.

Kantelen en wisselen

De trackball is voor een deel omhoog te kantelen, zodat deze beter aansluit op je hand. Nieuw is de optie om twee apparaten tegelijk met de muis te verbinden, en daar via een knop onder het scrollwiel tussen te wisselen. De trackball-muis werkt op oplaadbare batterijen, die het vier maanden op één oplaadbeurt volhouden. De MX Ergo wordt voor 109 euro verkocht.

Trackball-muizen waren met name in de jaren '90 aan een opmars bezig. De afgelopen tijd worden er nauwelijks nog nieuwe modellen uitgebracht. Toch is er een trouwe groep gebruikers die bij trackballs zweert. Voor hen is het vandaag een heugelijke dag.