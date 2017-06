Logitech onthult beveiligingscamera Circle 2

2017-06-14T10:06:00

2017-06-14T11:03:21

Logitech kondigt zijn nieuwe beveiligingscamera aan, de Logi Circle 2. De camera heeft onder meer een hogere resolutie (full-hd) en een grotere kijkhoek (180 graden) dan zijn voorganger uit 2015.

De Circle 2 is daarnaast breder inzetbaar, zowel binnen als buiten. De camera is waterbestendig en kan dus gewoon buiten in de regen hangen. Het apparaat is op verschillende manieren aan te sluiten: met draad of zonder, middels een zuignap op het raam of rechtstreeks op een stopcontact. De mogelijkheden hangen af van het model dat gekocht wordt en de accessoires die erbij in huis worden gehaald.

Abonnement

De camera is te bedienen via een app en beelden worden in de cloud opgeslagen. Je hebt 24 uur de tijd om de opnames gratis terug te kijken. Wil je dit langer kunnen, dan is een abonnement vereist. Voor 3,99 euro per maand blijven beelden twee weken beschikbaar, voor 9,99 euro een maand lang. Er is tevens integratie met Apples HomeKit en Amazon Alexa.

Logitech start de verkoop van de Circle 2 in juli. De draadloze variant kost 229 euro, de versie met kabel wordt verkocht voor 199 euro.