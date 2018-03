Lokaal nieuws krijgt voorrang op Facebook

2018-03-26T14:54:00

2018-03-26T14:47:58

Hoe blijf jij op de hoogte van nieuws uit je buurt? Facebook wil je er in ieder geval een handje bij helpen door lokaal nieuws vaker te tonen in je persoonlijke overzicht. Zo hoopt de dienst op meer sociale betrokkenheid.

De algoritmen van Facebook gaan dus weer op de schop. Verhalen van lokale nieuwssites die je volgt, worden hoger in het overzicht geplaatst. Dat geldt ook voor berichten uit jouw buurt waar vrienden op gereageerd hebben. Zo kom je bijvoorbeeld sneller in aanraking met evenementen die in je stad of dorp plaatsvinden.

In de Verenigde Staten was dit al een poosje het geval, maar nu geldt dit ook voor de rest van de wereld. Kortgeleden nog gaf Facebook meer voorrang aan posts van vrienden en familie. Die blijven nog steeds het belangrijkst, maar daarnaast krijg lokaal nieuws voorrang op o.a. internationaal nieuws.

Zelf bepalen

Overigens heb je meer controle over wat je op Facebook ziet dan je wellicht denkt. Je kunt grotendeels zelf bepalen van wie je als eerste berichten wilt zien, en van wie juist niet. Tips daarover vind je bij onze collega's van Computer!Totaal.