MacBook Air met M2-processor is een feit

2022-06-07T09:12:11

2022-06-08T09:10:15

Tijdens WWDC 2022 kondigt Apple officieel een nieuwe MacBook Air aan. De laptop draait op de nieuwe M2-processor van het bedrijf.

De nieuwe processor zorgt voor een krachttoename van twintig procent, terwijl dat niet ten koste gaat van de accuduur. Die blijft op achttien uur gebruikstijd staan.

De M2-processor is bovendien 38 procent sneller als het gaat om het bewerken en verwerken van video’s. Werk je alleen met afbeeldingen? Dan mag je een snelheidstoename van ongeveer twintig procent verwachten ten opzichte van het vorige model.

Specificaties van nieuwe MacBook Air

De MacBook Air M2 beschikt over een lcd-scherm van 13,6 inch. In dat scherm zit een inkeping, waar de webcam in zit. Die vernieuwde camera heeft een resolutie van 1080p. Verder zitten de microfoons dit keer tussen het Magic Keyboard en het scherm en is het zo dat de laptop een vingerafdrukscanner heeft.

Daarnaast is er een MagSafe-aansluiting, voor de oplader, en heeft het apparaat geen ventilator. Ook is er een ssd van maximaal 2 TB en kun je de nieuwe Air uitrusten met maximaal 24 GB aan werkgeheugen. Tot slot zijn er twee usb-c-poorten en een koptelefoonaansluiting. De nieuwe MacBook draait, vanaf het najaar, op macOS Ventura, de nieuwste versie van dat besturingssysteem.

De nieuwe MacBook komt in de kleuren zwart, goud, grijs en zilver en is binnenkort in Nederland te koop. De vanafprijs is 1.519 euro.