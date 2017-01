MacOS krijgt ingebouwde nachtmodus Night Shift

Apple brengt de 'Night Shift'-nachtmodus uit iOS binnenkort ook naar macOS. Mac-gebruikers hoeven dan niet meer zelf software zoals f.lux te installeren.

Dat komt goed uit, want f.lux vertoonde wat gebreken sinds OS X. Het automatisch aanpassen van de helderheid werkte niet meer naar behoren, dat moest dus handmatig gebeuren. Niet ideaal dus. Apple schiet te hulp met zijn eigen oplossing.

Night Shift zorgt ervoor dat het blauwe licht van monitoren gefilterd word, wat rustiger voor de ogen is. Met name 's avonds. Wie tot in de late uurtjes nog achter zijn computer zit, kan er veel baat bij hebben. 

Windows 10

Een programma als f.lux lijkt binnenkort telkens minder nodig te zijn. Microsoft voorziet Windows 10 bijvoorbeeld ook van een eigen blauw filter. Wanneer Night Shift precies naar macOS komt, is nog even afwachten.