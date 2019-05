Maker Minecraft niet welkom bij 10-jarig jubileum

Op 17 mei is het alweer tien jaar geleden dat Minecraft werd geïntroduceerd. Inmiddels is dit bouwspel de op-één-na populairste game ter wereld* en wordt het maandelijks door 91 miljoen mensen gespeeld. Toch is de bedenker niet welkom tijdens de feestelijkheden rondom de 10e verjaardag.

In 2014 verkocht Marcus ‘Notch’ Persson zijn bedrijf Mojang én alle eigendomsrechten van Minecraft aan Microsoft. Daar toucheerde hij 2,5 miljard dollar voor – omgerekend een slordige 2,2 miljard euro.

Omstreden op Twitter

Sinds de verkoop heeft Notch een groot aantal controversiële en politiek zeer incorrecte uitspraken gedaan op Twitter. Hoewel Microsoft hem nog wel steeds als de man achter Minecraft erkend, is het duidelijk dat het bedrijf zich zoveel mogelijk van Notch wil distantiëren. Tot voor kort kon je in Minecraft nog kreten tegenkomen als 'Made by Notch!' en 'The Work of Notch!', maar die heeft Microsoft inmiddels vervangen door andere uitspraken als 'Don't worry, be happy!' en 'Go to the dentist.'

Persona non grata

Op 17 mei wordt de verjaardag van Minecraft groots gevierd in Stockholm. Maar – en dat zal je niet verbazen – Notch is niet uitgenodigd. “Zijn opmerkingen en meningen komen niet overeen met die van Microsoft of Mojang en zijn niet representatief voor Minecraft”, vertelde een woordvoerder van Microsoft tegen entertainmentsite Variety.

Google Doodle?

Intussen zijn fans op internet een petitie gestart waarin ze Google oproepen deze mijlpaal van Minecraft te vieren met een eigen Google Doodle. De petitie is inmiddels al ruim 71.000 keer getekend.

* Met stip op één: Tetris.