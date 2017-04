Makers ProtonMail werken aan gratis ProtonVPN

2017-04-05T13:29:00

2017-04-05T13:26:55

De makers van de beveiligde maildienst ProtonMail werken aan een eigen VPN, ProtonVPN. Het is de bedoeling dat je deze straks gratis kunt gebruiken om anoniem te surfen.

Eind februari werd voor het eerst duidelijk dat ProtonVPN er aan zat te komen. Vandaag schrijft RTL Z meer over de redenen voor het op poten zetten van de nieuwe dienst. Men wil online beveiliging en privacy bieden, waarbij alleen een versleutelde e-maildienst niet voldoende is.

IP-adres

Door een VPN te gebruiken, wordt je IP-adres gemaskeerd. Zo kun je bijvoorbeeld video's bekijken die eigenlijk voor Nederland afgeschermd zijn, of in het buitenland Uitzending Gemist kijken. VPN's worden ook veel gebruikt in landen waar overheden veel websites blokkeren, internetcensuur dus.

Nog niet uit

Op het moment van schrijven is ProtonVPN alleen nog maar weggelegd voor een relatief kleine groep testers, waaronder gebruikers van betaalde ProtonMail-diensten. Mogelijk is er bij ProtonVPN sprake van een datalimiet, die op abonnementsbasis af te kopen is. Dat is namelijk vaak gebruikelijk bij gratis VPN-diensten.