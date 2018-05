Malafide Chrome-extensies voor gratis streamen films ontdekt

2018-05-28T10:40:00

2018-05-28T10:37:49

In de Chrome Web Store zijn extensies ontdekt die het doen lijken alsof je er gratis de nieuwste films mee kunt streamen. In werkelijkheid zitten daar oplichters achter die o.a. je bankgegevens proberen te stelen.

Daarvoor waarschuwt de site Torrentfreak. De extensies beloven je recente bioscoopfilms als Avengers: Infinity War en Ready Player One te laten kijken. Maar na het installeren ervan, worden gebruikers doorgelinkt naar externe streamingsites. Op die sites wordt geadverteerd met een dienst waar miljoenen gratis films op staan, en waar je toegang tot krijgt door een account aan te maken en een abonnement af te sluiten.

Fraude

Uit verder onderzoek van Torrentfreak blijkt dat daar partijen achterzitten die in het verleden van creditcardfraude zijn beschuldigd. Het is dus aan te raden om met een grote boog om deze extensies heen te lopen. Duizenden mensen zijn er reeds ingetuind. Het is sowieso goed oppassen in de Web Store van Chrome, omdat er wel vaker extensies in opduiken die niet deugen.