Malafide Edge-extensies vermomden zich als bekende VPN's

2020-11-23T09:43:00

2020-11-23T09:47:57

Microsoft heeft een handvol extensies voor Edge uit het officiële downloadkanaal voor add-ons verwijderd nadat deze malafide gedrag vertoonden. Drie van de vijf extensies deden zich voor als bekende VPN-aanbieders.

De extensies droegen de namen van NordVPN, Adguard VPN, Tunnelbear VPN, The Great Suspender en Floating Player. Hoewel deze extensies daadwerkelijk bestaan, zijn ze er nog niet specifiek voor de Edge-browser. Na het installeren van de na-apers, merkten gebruikers op dat ze naar een schimmige zoekmachine omgeleid werden en door kwaadwillige advertenties werden bestookt.

Twee soorten Edge-extensies

Het is niet zo verwonderlijk dat er verwarring over Edge-extensies ontstaat. Ze zijn namelijk op twee manieren te vinden: in het add-on-kanaal van Microsoft en in de Chrome Web Store. Die tweede huist de legitieme versies van bovenstaande extensies, die voor de Chrome-browser geschreven zijn maar ook compatible zijn met de nieuwe versie van Edge, die op dezelfde browser-engine draait.

Een overzicht van geïnstalleerde extensies vind je in de Edge-brower door edge://extensions/ te openen. Microsoft raadt aan de nep-extensies via deze route te verwijderen.